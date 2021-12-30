Beyoğlu'nda yayalar kaldırıma çıkan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Haberler
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Beyoğlu'nda yayalar kaldırıma çıkan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Beyoğlu'nda yayalar kaldırıma çıkan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
AA / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel

Beyoğlu'nda yayaların hatalı dönüş sonucu kaldırıma çıkan araçtan kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda yayaların hatalı dönüş sonucu kaldırıma çıkan araçtan kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Karaköy Kemeraltı Caddesi'nde yasak olmasına rağmen U dönüşü yapan 34 PT 1920 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen 34 TDL 77 plakalı taksiyle çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi.

Bu arada kaldırımda yürüyen yayalar, üstlerine doğru gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yayaların, üstlerine doğru gelen araçtan hızlıca kaçmaları, bir anne ve bebek arabasında bulunan çocuğunun kazadan son anda kurtulması, bir kişinin de yere düşmesi yer aldı.

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AA / Emrah Gökmen - Son Dakika Haberleri

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