Beyoğlu'nda yaşanan dehşette hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi

Beyoğlu'nda yaşanan dünür kavgasında hayatını kaybedenlerin kimliklerin belirlendi.

Beyoğlu'nda yaşanan dünür kavgasında hayatını kaybedenlerin kimliklerin belirlendi.

Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nde dünürler arasında yaşanan silahlı çatışmada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Olayda yaralanan kayınpeder Mürsel Ağrı'nın, dünürü Hulusi Giray, damadı Berk Giray ve damadının kuzeni Burak Giray'ı öldürdüğü belirlendi. Çatışma sırasında kayınpederin akrabası olan B. A. ve İ.A.'nın da yaralandığı öğrenildi.

Yaralı sanık Mürsel Ağrı'nın hastanede polis gözetiminde tedavisinin sürdüğü belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı