Beyoğlu'nda yangından kurtulmak için yüksekten atlayan iki kişi yaralandı
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Beyoğlu'nda yangından kurtulmak için yüksekten atlayan iki kişi yaralandı

04.11.2020 16:01 | Son Güncelleme: 04.11.2020 16:16

Beyoğlu'nda 4 katlı binanın 3. katında çıkan yangından kurtulmak için yüksekten atlayan yabancı uyruklu 2 kadın hastaneye kaldırıldı.

Beyoğlu'nda 4 katlı binanın 3. katında çıkan yangından kurtulmak için yüksekten atlayan yabancı uyruklu 2 kadın hastaneye kaldırıldı.

Çukur Mahallesi Tek Kuyulu Sokak'taki 4 katlı binanın üçüncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangından kurtulmak için binanın yanında bulunan direkten aşağıya atlayan yabancı uyruklu 2 kadın yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, binada mahsur kalan ve dumandan etkilendiği belirlenen 1'i çocuk 2 kişi kurtarıldı.

Beyoğlu'nda yangından kurtulmak için yüksekten atlayan iki kişi yaralandı
Beyoğlu'nda yangından kurtulmak için yüksekten atlayan iki kişi yaralandı
Beyoğlu'nda yangından kurtulmak için yüksekten atlayan iki kişi yaralandı
Beyoğlu'nda yangından kurtulmak için yüksekten atlayan iki kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak

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