Beyoğlu'nda yangından etkilenen kedi telef oldu
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Beyoğlu'nda yangından etkilenen kedi telef oldu

24.12.2020 23:31 | Son Güncelleme: 24.12.2020 23:37

Beyoğlu'nda bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen kedi, kalp masajı yapılması ve hava verilmesine rağmen telef oldu.

Beyoğlu'nda bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen kedi, kalp masajı yapılması ve hava verilmesine rağmen telef oldu.

Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki 9 katlı binanın dördüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binada yaşayanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

İtfaiye ekipleri, evde dumandan etkilenen kediye kalp masajı yaptı ve oksijen maskesi ile hava verdi.

Ancak itfaiye ekiplerinin, kediyi kurtarma operasyonu tüm çabalara rağmen sonuçsuz kaldı. Kedinin telef olduğunu duyduktan sonra fenalaşan sahibi, ambulansla hastaneye götürüldü.

Beyoğlu'nda yangından etkilenen kedi telef oldu
Beyoğlu'nda yangından etkilenen kedi telef oldu
Beyoğlu'nda yangından etkilenen kedi telef oldu
Beyoğlu'nda yangından etkilenen kedi telef oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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