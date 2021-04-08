Son dakika haber... Beyoğlu'nda yangın: Patlama anı kamerada
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Son dakika haber... Beyoğlu'nda yangın: Patlama anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Beyoğlu'nda 5 katlı binada çıkan yangında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Beyoğlu'nda 5 katlı binada çıkan yangında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken dumandan etkilenen bir itfaiye erine sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yangınla birlikte meydana gelen patlama ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Çukur Mahallesi Demirbaş Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki 5 katlı binanın çatı katından yükselen dumanları ve alevi gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Kısa sürede yangının çıktığı yere gelen itfaiye ekipleri hızlıca müdahale etti.

PATLAMA BÜYÜK PANİK YAŞATTI

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken binanın çatı katında patlama meydana geldi. Patlama çevrede büyük paniğe neden oldu. Ekipler yeni bir patlama tehlikesine karşın alevleri kontrol altına alabilmek için adeta zamanla yarıştı. O anlarda, binadan yükselen dumanlar sokağın her yanını sardı.

İÇERİDE KALANLARI TAHLİYE EDEN İTFAİYE ERİ DE DUMANDAN ETKİLENDİ

Bina içerisinde yaşayanların birçoğu kendini can havliyle dışarı attı. Binadakilerin birçoğu dışarı çıksa da içeride hala bir vatandaşın olduğu öğrenildi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri vatandaşı kurtarmak için binanın içine girdi. İçeride kalan Abdullah Ü. isimli vatandaş dumanlar arasından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yoğun dumana maruz kaldığı belirlenen Abdullah Ü.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yangından kendi imkanlarıyla kurtulan Yudum A. isimli bir kadının da dumandan etkilendiği görüldü. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İçeride kalanları tahliye eden itfaiye erlerinden birinin de dumandan etkilendiği görüldü. Sağlık ekiplerinin ambulansa alarak müdahale ettiği itfaiye eri kendine geldikten sonra görevinin başına geri döndü.

"KENDİMİZİ DIŞARI ZOR ATTIK"

Yangının çıktığı binada yaşayan Mert Kamiller, "Komşum kapıma vurdu. Bir anda telaşla kalktım ve kapıyı açtım. Kapıyı açınca oksijen dağıldı ve alev parladı. Sonra kendimizi dışarı zor attık. Üst katta bir komşumuz vardı, onu ambulansla alıp götürdüler. Onun haberini bekliyoruz. Zannedersem can kaybımız yok. Benim gördüğüm kadarıyla, alevin en büyük kaynağı bir elektrik sobasıydı. Yerden 60 santimetre kadar yüksekliği olan bir elektrik sobasından benim boyuma kadar alevler çıkıyordu" dedi.

YANGIN UZUN UĞRAŞLAR SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın daha fazla büyümeden ve çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Çalışmalar neticesinde yangın tamamen söndürülürken mahalleli de rahat bir nefes aldı.

Polis yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

(Yunus Emre Şeker - Sümer Avcı/İHA)

Son dakika haber... Beyoğlu'nda yangın: Patlama anı kamerada
Son dakika haber... Beyoğlu'nda yangın: Patlama anı kamerada
Son dakika haber... Beyoğlu'nda yangın: Patlama anı kamerada
Son dakika haber... Beyoğlu'nda yangın: Patlama anı kamerada
Son dakika haber... Beyoğlu'nda yangın: Patlama anı kamerada
Son dakika haber... Beyoğlu'nda yangın: Patlama anı kamerada
Son dakika haber... Beyoğlu'nda yangın: Patlama anı kamerada
Son dakika haber... Beyoğlu'nda yangın: Patlama anı kamerada
Son dakika haber... Beyoğlu'nda yangın: Patlama anı kamerada
Son dakika haber... Beyoğlu'nda yangın: Patlama anı kamerada
Son dakika haber... Beyoğlu'nda yangın: Patlama anı kamerada
Son dakika haber... Beyoğlu'nda yangın: Patlama anı kamerada
Son dakika haber... Beyoğlu'nda yangın: Patlama anı kamerada
Son dakika haber... Beyoğlu'nda yangın: Patlama anı kamerada
Son dakika haber... Beyoğlu'nda yangın: Patlama anı kamerada
Son dakika haber... Beyoğlu'nda yangın: Patlama anı kamerada
Son dakika haber... Beyoğlu'nda yangın: Patlama anı kamerada
Son dakika haber... Beyoğlu'nda yangın: Patlama anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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