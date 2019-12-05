Beyoğlu'nda yangın paniği mahalleliyi sokağa döktü
Haberler » Güncel » Beyoğlu'nda yangın paniği mahalleliyi sokağa döktü - Haber

Beyoğlu'nda yangın paniği mahalleliyi sokağa döktü

Beyoğlu'nda bir evde çıkan yangın, evin diğer evlere bitişik olması nedeniyle mahallede korkuya neden oldu.

05.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:01
Beyoğlu'nda yangın paniği mahalleliyi sokağa döktü

'nda bir evde çıkan yangın, evin diğer evlere bitişik olması nedeniyle mahallede korkuya neden oldu. Mahalle sakinlerini sokağa döken yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Beyoğlu Mahallesi'nde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Panik içinde sokağa dökülen mahalleli itfaiye ekiplerine verdi. Olay yerine gelen ekipler alev alev yanan eve müdahale ediyor.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Beyoğlu'nda yangın paniği mahalleliyi sokağa döktü
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler