Beyoğlu'nda Yangın Faciası: 2 Kişinin Cenazesi Evden Çıkarıldı

Beyoğlu'nda Yangın Faciası: 2 Kişinin Cenazesi Evden Çıkarıldı

Beyoğlu'ndaki yangın evde hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Beyoğlu'nda Yangın Faciası: 2 Kişinin Cenazesi Evden Çıkarıldı

Beyoğlu'ndaki yangın evde hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Beyoğlu Asmalımescit Mahallesi Şehbender Sokakt 5 katlı bir binanın 2. katında çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi evden çıkarıldı. Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangında 2 kişide hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetmişti. Yangın çıkan dairede bekarların  oturduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeni yapılan incelemelerin ardından ortaya çıkacak. 

Görüntü dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin ceset torbalarını taşıması

-Hayatını kaybedenlerin yakınlarının ağlaması

-Genel ve detaylar - İstanbul

Kaynak: DHA
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