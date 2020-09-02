Beyoğlu'nda yangın
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Beyoğlu'nda yangın

Beyoğlu'nda, Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğunun da bulunduğu binada çıkan yangın kontrol altına alındı.

02.09.2020 23:19 | Son Güncelleme: 02.09.2020 23:24

Beyoğlu'nda, Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğunun da bulunduğu binada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Lamartin Caddesi'ndeki 5 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, katı sardı.

İhbar üzerine olay yerine Şişli, Beyoğlu ve Fatih itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Aynı binada Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğunun da bulunduğu öğrenildi.

Beyoğlu'nda yangın

Kaynak: AA

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