Beyoğlu'nda Yangın

Beyoğlu'nda bir apartmanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, bina sakinleri yoğun duman sebebiyle bir süre evlerinde mahsur kaldı.

Alınan bilgiye göre, Kulaksız Mahallesi Dutdibi Sokak'ta dört katlı bir apartmanın giriş katında yangın çıktı. Elektrik trafosundan henüz belirlenemeyen sebeple çıkan ve maddi hasar oluşturan yangında alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bina sakinleri apartman boşluğunda oluşan duman sebebiyle bir süre evlerinde mahsur kaldı. Daire sahipleri itfaiye erlerince yapılan duman tahliyesinin ardından evlerinden çıkabildi.

Kaynak: AA