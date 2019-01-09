Beyoğlu'nda Yangın

Beyoğlu'nda Yangın

Beyoğlu'nda iki katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beyoğlu'nda Yangın

Beyoğlu'nda iki katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bostan Mahallesi Kurdela Sokak'ta bulunan 2 katlı binada, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Binanın giriş katında başlayan yangın, kısa sürede ikinci kata da sıçradı. Bu sırada evde bulunan 4 kişi, yangını fark ederek dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Yangın sonucu binada hasar oluştu.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et