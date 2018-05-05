Beyoğlu'nda Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA - Beyoğlu'nda 5 katlı bir apartmanın dördüncü katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Tomtom Mahallesi Karabaş Kuyu Çıkmazı'nda gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın dördüncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yoğun dumanlar kısa sürede apartmanı sardı. Dördüncü ve beşinci katta oturanlar, yoğun duman nedeniyle can havliyle kendilerini dışarıya atarken, çevre binalarda oturanlar da evlerinden çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen iki kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amacıyla çevre hastanelere kaldırılırken yangın itfaiye erlerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.