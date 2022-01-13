BEYOĞLU'NDA YANAN METRUK BİNA ÇÖKTÜ, İTFAİYE STAJYERİ YARALANDI - Haberler
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BEYOĞLU'NDA YANAN METRUK BİNA ÇÖKTÜ, İTFAİYE STAJYERİ YARALANDI

BEYOĞLU'NDA YANAN METRUK BİNA ÇÖKTÜ, İTFAİYE STAJYERİ YARALANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYOĞLU'nda 2 katlı ahşap binada yangın çıktı.

BEYOĞLU'nda 2 katlı ahşap binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında yaşanan çökme de bir stajyer öğrenci hafif yaralandı. Çökme anında yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın saat 14.40 sıralarında Küçükpiyale Mahallesi, Zincirlikuyu Çıkmazı Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap metruk binada çıktı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahaleye başladı. Müdahale sırasında ahşap binada çökme oldu. Çökme sırasında itfaiye stajyeri hafif yaralandı. Yerde yatan stajyere itfaiye ekipleri ilk müdahalede bulundu. Daha sonra öğrenci sağlık ekiplerince kontrol edildi. İtfaiye stajyerinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından çevre binalara ve camiye sıçramadan söndürülürken bina tamamen kullanılmaz hale geldi. Mahalle sakinleri daha önce boşaltılan metruk binada evsizlerin yaşadığını söyledi. Çökme sırasında yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

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