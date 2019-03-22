Beyoğlu'nda Yaklaşık 30 Bin Kişiye İş İmkanı

İlk hedefinin gönüllere dokunmak olduğunu her defasında vurgulayan AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı Haydar Ali Yıldız, yaklaşık 30 bin kişiye istihdam sağlayacakları projelerini anlattı.

Tersane İstanbul ve Galataport projeleriyle, hem Beyoğlu'nun daha fazla yeşil alana kavuşacağını, Beyoğlu'nda oturan herkesin rahatlıkla deniz kenarına ulaşabileceğini söyleyen Başkan adayı Haydar Ali Yıldız şöyle konuştu:

"Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'ndan Hasköy'e doğru geldiğiniz istikamette Taşkızak Camialtı tersanesinin, Askeri Dikimevinin olduğu o bölge 200 dönüm bir arazi. Buraya yeni bir meydan geliyor. Okmeydanı'ndan kalkan bir vatandaşımız yürüyerek çocuğuyla eşiyle Haliç'e gelip sahilde dinlenebilecek oturabilecek, arkasında yeşil alanı olacak."

30 bin kişiye istihdam

Tersane İstanbul ve Galataport'un Beyoğlu'na kazandıracaklarıın sadece bunlarla sınırlı olmadığını yaklaşık 30 bin kişiye istihdam sağlanacak önemli bir proje olduğunu belirten Yıldız bu konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Tersane İstanbul ve Galataport projeleri turizmin gelişmesine de çok katkıda bulunacak. Bu nedenle ciddi de bir istihdamı alanı oluşacak, yaklaşık 30 bin vatandaşımız burada çalışma imkanı bulacak" dedi.

Tersane İstanbul ve Galataport projelerinde neler yer alıyor?

Beyoğlu'nun çehresini daha da güzelleştirecek bu projeler kapsamında oteller, iskeleler, gemi yanaşma ve yolcu transfer iskelesi, millet bahçeleri, müzeler, millet kıraathaneleri yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA