BEYOĞLU'NDA YABANCI UYRUKLU KİŞİYE TOKAT ATAN 2 BEKÇİ AÇIĞA ALINDI
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BEYOĞLU'NDA YABANCI UYRUKLU KİŞİYE TOKAT ATAN 2 BEKÇİ AÇIĞA ALINDI

BEYOĞLU'nda yabancı uyruklu bir kişiye tokat atarak mevzuata aykırı üst araması yaptıkları tespit edilen iki mahalle bekçisi açığa alınarak haklarında soruşturma açıldı.

BEYOĞLU'NDA YABANCI UYRUKLU KİŞİYE TOKAT ATAN 2 BEKÇİ AÇIĞA ALINDI
10.06.2020 18:04 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:14

BEYOĞLU'nda yabancı uyruklu bir kişiye tokat atarak mevzuata aykırı üst araması yaptıkları tespit edilen iki mahalle bekçisi açığa alınarak haklarında soruşturma açıldı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan iki mahalle ve çarşı bekçisi, Pazar günü Tarlabaşı Bulvarı'nda şüphelendikleri bir kişiye "dur" ihtarına bulundu. Bekçilerin ihtarına uymayarak kaçan kişi ile bekçiler arasında kovalamaca yaşandı. Kısa sürede yakalanan kişinin üzerinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Yabancı uyruklu olduğu tespit edilen kişinin kimlik kontrolünde aranmasının bulunmadığı tespit edilmesinin ardından serbest bırakıldı.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü, görüntülerdeki iki bekçinin yabancı uyruklu kişiye mevzuata aykırı şekilde üst araması yaptıkları ve tokat attıklarının belirlenmesi üzerine bekçileri açığa alarak haklarında soruşturma başlattı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDIBir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bekçinin yabancı uyruklu kişiye tokat attığı görülürken,  güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde ise şüphelinin bekçilerden kaçtığı görülüyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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