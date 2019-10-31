31.10.2019 11:47

Beyoğlu'nda yabancı uyruklu kadına kapkaç kamerada

İSTANBUL - Beyoğlu'nda yabancı bir turist kadının 10 bin TL değerinde cep telefonunu kapkaç yapan şahıs yakalandı. 9 suçtan kaydı bulunan şahıs sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. Kapkaç anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Beyoğlu Feridiye Caddesi'nde 21 Ağustos tarihinde yabancı uyruklu bir Lİ X isimli kadın turistin 10 bin TL değerinde ki cep telefonun çalınması olayı ile ilgili Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler kapkaç olayını gerçekleştiren Ç. E' isimli yaşı küçük şahsın 20 Ekim günü İstiklal Mahallesi Ali Kabuli Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Şahsın emniyette yapılan sorgusunda 1"kapkaç",1"gasp" 1"ikametten hırsızlık", 2 "motosiklet hırsızlığı",2 "uyuşturucu madde kullanma",1 "uyuşturucu madde ticareti", "16136 SKM" olmak üzere toplam 9 suç kaydının olduğu ayrıca, bina içerisinde Muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan ve kayıp şahıs olarak aranıyor olduğu tespit edildi.

Emniyette işlemleri biten şahıs 21 Ekim günü sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. Kapkaç anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA