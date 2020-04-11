Beyoğlu'nda yabancı basın mensuplarının evinde yangın
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İtfaiye, Türkiye, Taksim, Güncel

Beyoğlu'nda yabancı basın mensuplarının evinde yangın

BEYOĞLU'nda yabancı bir haber ajansının Türkiye çalışanlarının yaşadığı evde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

11.04.2020 03:59 | Son Güncelleme: 11.04.2020 03:59
Beyoğlu'nda yabancı basın mensuplarının evinde yangın

BEYOĞLU'nda yabancı bir haber ajansının Türkiye çalışanlarının yaşadığı evde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın sırasında dumandan etkilenenler olurken, evlerinin balkonunda mahsur kalan ünlü sinema oyuncusu Süheyla Artun ve ailesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 

Taksim Büyük Parmakkapı Sokak'taki 4 katlı tarihi binanın ikinci katındaki dairede saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın çıkan dairede yaşayan 2 gazeteci sokağa çıkarak yangından kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

ÜNLÜ SİNEMA OYUNCUSUNU İTFAİYE KURTARDI

Yangın sırasında binanın üst katlarındaki evlerini duman kaplayan ve balkonda yardım bekleyen ünlü sinema oyuncusu Süheyla Artun ve ailesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan hafif şekilde etkilenen vatandaşlar olay yerinde bekleyen ambulanslarda tedavi edildi. 

ÜNLÜ OYUNCU O ANLARI ANLATTI

Yangın sonrası, olayı anlatan Artun, "Yatıyordum birden duman kokusu geldi. Kata baktım bir şey yok. Sokak kapısını açmamla eve duman doldu. Kendimizi balkona attık. Sonra itfaiye kurtardı bizi" dedi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, polis ekipleri de yangınla ilgili soruştura başlattı.


Kaynak: DHA

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