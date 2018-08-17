Beyoğlu'nda, Vatandaşa 'Sosyal Market' Desteği

– Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Biz Ramazan'dan Ramazan'a ya da Kurban'dan Kurban'a koli yardımı yerine; onlara bizim istediğimizi dayatmıyor, 'Sosyal Market Projemiz' kapsamında kartlar aracılığıyla seçenekleri önlerine koyuyor ve ihtiyaçlarını almalarına yardımcı oluyoruz" dedi.

Alışılagelmiş yardım faaliyetlerinin dışında olan 'Sosyal Market Projesi' zenginden alıp fakire verme modeliyle bayram öncesi vatandaşların evlerinin eksiklerini giderdi. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, geçim zorluğu çeken ve yardıma muhtaç ailelere ulaşan Sosyal Market Projesi'nde vatandaşlarla buluştu.

"İHTİYACI OLANLAR BURADAN RAHATLIKLA HER ŞEYİ ALABİLİYORLAR"

Sosyal Market'ten alışveriş yapan Serap Pek, projeden memnun olduklarını ifade ederek, "Buranın açıldığından beri haberimiz var. Kulaktan kulağa duyduk. Başkanımızdan Allah razı olsun. Her şey çok güzel. Alışverişimizi yapıyoruz" açıklamalarında bulundu.

Hikmet Aktan, yardımca muhtaçlar için çok güzel bir proje olduğunu dile getirerek, "Bazen bayramlarda çocuklarına bir şey alamayanlar, ihtiyacı olanlar buradan rahatlıkla her şeyi alabiliyorlar" dedi.

"SOSYAL MARKET VATANDAŞLARA ELİNİ UZATAN 8 SENELİK BİR KURUM"

Bayramların insanlara bölüşmeyi ve paylaşmayı anlatan çok önemli günler olduğunun altını çizen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Kurban Bayramı, kurbanlarımızla iyiliğe yaklaştığımız zamanlardır. Sosyal Market ise vatandaşlara elini uzatan 8 senelik bir kurum. Burada toplam 35 kişi çalışıyor. 15'i saha elemanı. Binlerce çeşit ürünümüz var burada. Bu ürünleri bizlere bağışlayan üreticimizden müteşekkiriz. Gıdadan tekstil ürününe, temizlik ve hijyen maddelerinden birçok ürüne kadar yardımlar yapılıyor. Kurban Bayramı münasebeti ile de stoklarımıza 1 yıl yetecek et stoklamaya ve yıl boyunca da bunları dağıtmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"İHTİYAÇLARINI ALMALARINA YARDIMCI OLUYORUZ"

"4 bin 800 ailemiz, aylık ve 3 aylık periyotlarda yardım alıyorlar" diyen Başkan Demircan, "Bu yardımlarda da 365 gün kapımız onlara açık. Onlara kart veriyoruz ve bu kartlara kontörler yüklüyoruz. Bu kontörlerin içerisine ise gıda ve giyim kontörleri var. Bu ailenin büyüklüğüne göre hesaplanıyor ve kendilerine veriliyor. Yıl boyunca burada stokladığımız malları vitrine çıkarmak sureti ile de sürekli onlara bu yardımı yapıyoruz. Yani biz Ramazan'dan Ramazan'a ya da Kurban'dan Kurban'a koli yardımı yerine onlara bizim istediğimizi dayatmıyor, kartlar aracılığıyla seçenekleri önlerine koyuyor ihtiyaçlarını almalarına yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

Ahmet Misbah Demircan, Sosyal Market'i gezdikten sonra ise bağış alanında Sosyal Market Projesi için kurban bağışında bulundu. - İstanbul