Beyoğlu'nda Vahşet: İşkence Ederek Öldürdü

İstanbul Beyoğlu'nda tam anlamıyla bir vahşet yaşandı. Bir şahıs, önce sevdiği kediyi, ardından işkence ederek katletti.



Olay, geçtiğimiz 2 Eylül Cumartesi günü saat 02.00 sıralarında Beyoğlu Tomtom Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre gece saatlerinde ellerinde bıçakla sokağa gelen alkollü erkek bir şahıs, konteynerdeki kedileri sevmeye başladı. Ardından kasap gibi bıçağını bileyen cani, çöp konteynerinden aldığı kediyi defalarca yerden yere vurdu. Aldığı darbelerin etkisiyle ağır yaralanan kedi sokağa savruldu. Sonrasında kedinin başına gelip önüne oturan cani, elinde bıçaklarla onu öldürdü. Ardından da ayağa kalkıp zavallı hayvanın telef olan cesedini çöp konteynerine attı. Tüm bu yaşanan dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



YERDEN YERE VURUP BIÇAKLADI, ÇÖP KONTEYNIRINA ATTI



Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, ayakta durmakta zorlandığı görülen şahıs kedilerin yanına yaklaşıyor. Bir süre onlara bakan şahıs o esnada elindeki bıçağı bileyliyor. Ardından kediyi kucağına alan şahıs onu bir süre seviyor. Sonra onu yerden yere vuruyor, ağır yaralanan kedi yola savuluyor. Daha sonra kedinin başına gelen şahıs önüne oturup onu bıçaklıyor. Kediyi öldüren şahıs ardından cesedini çöp konteynırına atıyor.



"YAPILAN TAM ANLAMIYLA BİR CANİLİK"



Olayı hakkında konuşan mahalle sakini Yunus Koç, "Olay bayramın ikinci günün gecesinde yaşandı. Mahalleden olmayan tanımadığımız biri buradan geçerken bir anda duruyor. Elinde bıçakla taşlarımızın olduğu yere yaklaşıyor. Sonra bizim hayvanlarımızdan bir tanesini alıyor önce seviyor. Sevdikten sonra da yerden yere vurmaya başlıyor. Yani sonra hayvan yerde kıvranırken, elindeki bıçakla hayvanı öldürüyor. Ondan sonrada konteynıra atıyor" dedi.



"HAYVANLARA BÖYLE BİR ZULÜM KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"



Koç, "Bu şahsı biz tanımıyoruz. Ortada tam anlamıyla bir vahşet var. Bu yapılan canilik. Burada normalde böyle şeyler olmazdı. Son zamanlarda böyle şeyler olmaya başladı. Olay sonrası mahalleli polis ekiplerine olayı bildiriyor. Ekipler geliyor şahıs gözaltına alınıyor. Devamında ne olduğunu bilmiyoruz. Burada böyle bir olay ilk defa yaşanıyor. Çevrede de kulağımıza gelen olaylar oluyor. Biz Müslüman bir toplumuz, bizim hassasiyetlerimiz var. Lakin hayvanlara böyle bir zulüm kabul edilebilir değil. Merhamet etmeyene de merhametli olunmaz" diye konuştu.



Şahsın olayın yaşandığı gece polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.



(Doğan Can Cesur /İHA)