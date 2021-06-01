Son dakika haber: Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: Şafak vakti 30 adrese baskın yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: Şafak vakti 30 adrese baskın yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beyoğlu'nda şafak vakti narkotik operasyonu gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beyoğlu'nda şafak vakti narkotik operasyonu gerçekleştirdi. Eş zamanlı olarak 30 adrese gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Narkotik Köpeği de çok miktarda uyuşturucu maddeyi buldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beyoğlu'nda çok sayıda mahalleye uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Uzun süreli yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen narkotik ekipleri Beyoğlu'nda eş zamanlı olarak 30 adres ve hakkında uyuşturucu ile bağlantısı olan 23 kişiye yönelik baskın yaptı.

Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda adreslerde arama yapıldı. Operasyonda ve aramalar sırasında polis ekipleri sokak başlarında güvenlik önlemi aldı. Operasyonun gözdesi olan Hassas Burunlu Narkotik Köpeği Ceviz'de baskın yapılan adresin birinde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. - İSTANBUL

Son dakika haber: Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: Şafak vakti 30 adrese baskın yapıldı
Son dakika haber: Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: Şafak vakti 30 adrese baskın yapıldı
Son dakika haber: Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: Şafak vakti 30 adrese baskın yapıldı
Son dakika haber: Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: Şafak vakti 30 adrese baskın yapıldı
Son dakika haber: Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: Şafak vakti 30 adrese baskın yapıldı
Son dakika haber: Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: Şafak vakti 30 adrese baskın yapıldı
Son dakika haber: Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: Şafak vakti 30 adrese baskın yapıldı
Son dakika haber: Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: Şafak vakti 30 adrese baskın yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Uyuşturucu parası için hırsızlık yapan şahıs kıskıvrak yakalandı
Uyuşturucu parası için hırsızlık yapan şahıs kıskıvrak yakalandı
Son dakika haber! İstanbul'da yaşlı kadını 'FETÖ' yalanıyla dolandıran şahsa suçüstü baskını kamerada
Son dakika haber! İstanbul'da yaşlı kadını "FETÖ" yalanıyla dolandıran şahsa suçüstü baskını kamerada
İstanbul'da milyonluk oto hırsızlığı! 800 bin liralık aracı çalıp suçu eski patronuna attı
İstanbul'da milyonluk oto hırsızlığı! 800 bin liralık aracı çalıp suçu eski patronuna attı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Nikos Dendias Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ebru Gündeş Burak Sergen Demet Özdemir
Spor Enes Ünal Fatih Terim Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: Şafak vakti 30 adrese baskın yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 07:26:48. #1.16#

title