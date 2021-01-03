Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu kamerada

03.01.2021 13:44 | Son Güncelleme: 03.01.2021 13:54
Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu kamerada

BEYOĞLU'nda polis metruk binaya uyuşturucu operasyonu düzenledi.

BEYOĞLU'nda polis metruk binaya uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyon anı kameraya yansırken, polis ekipleri ele geçirilen uyuşturucular ile 'OHH' yazdı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kılburnu Sokak'ta bulunan metruk binada uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, dün yaptıkları operasyonda metruk binayı 'torbacı' adıyla tabir edilen satıcıların depo olarak kullandığını tespit etti. Operasyon düzenlenen binada 613 adet satışa hazır halde bonzai ele geçirilirken, uyuşturucu ticaretini gerçekleştirdiği belirtilen şüpheli Nilay Ç. gözaltına alındı. "Uyuşturucu madde ticareti", "Mukavemet' ve "Yankesicilik' suçlarından kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin düzenledikleri operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler kameraya yansıdı. Çok sayıda uyuşturucu maddenin satışa hazır ve özenle paketlenmiş olması dikkat çekti. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile polis ekipleri 'OHH' yazdı.

(Fotoğraf)


Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu kamerada
Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu kamerada
Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu kamerada
Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Fikri Sağlar Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Aleyna Tilki Bülent Ersoy Seren Serengil
Spor Arda Turan Ersun Yanal Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Kız Ocak Aydın Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 13:53:58. #1.14#
title