Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu?? düzenlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu?? düzenlendi

13.10.2020 17:45 | Son Güncelleme: 13.10.2020 17:48
Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu?? düzenlendi

Beyoğlu ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Beyoğlu ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda daha önce teknik ve fiziki takiple tespit ettiği çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Konvoy halinde İstiklal, Hacı Ahmet ve Hacı Hüsrev Mahallesi'ne giden polis ekipleri, belirlenen adreslerde narkotik dedektör köpekleriyle arama yaptı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, çok miktarda uyuşturucu madde ile tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Meral Akşener Abdülhamit Gül Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Fatma Girik Türkan Şoray Soner Sarıkabadayı
Spor Ozan Kabak Şenol Güneş Caner Erkin Sergen Yalçın Manuel Fernandes
Daha Fazla Kız Ateş Alkol İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu?? düzenlendi - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 17:49:17. #1.15#
title