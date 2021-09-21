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Son dakika haberi! İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İstanbul/DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Beyoğlu'nda daha önceden belirlenen adreslere sabaha karşı operasyon düzenlendi.

İstanbul/DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Beyoğlu'nda daha önceden belirlenen adreslere sabaha karşı operasyon düzenlendi. Operasyon sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında Beyoğlu, Çukur Mahallesinde önceden belirlenen adreslere giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Operasyon sonrası çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Son dakika haberi! İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Son dakika haberi! İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Son dakika haberi! İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Son dakika haberi! İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Son dakika haberi! İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Son dakika haberi! İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Son dakika haberi! İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Son dakika haberi! İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Son dakika haberi! İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
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