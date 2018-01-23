Beyoğlu'nda Uyuşturucu Operasyonu
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Beyoğlu'nda Uyuşturucu Operasyonu

Beyoğlu'nda uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Beyoğlu'nda Uyuşturucu Operasyonu

Beyoğlu'nda uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ait önceden belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında şüphelilere ait adreslerde ekiplerin aramaları devam ediyor.

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