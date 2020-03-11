Beyoğlu'nda ünlü tatlıcıda parlayan tüp paniğe sebep oldu Beyoğlu'nda ünlü tatlıcıda parlayan tüp paniğe sebep oldu Tüpün parladığı dükkan önünde vatandaşlar kalabalık oluşturdu Beyoğlu Taksim Meydanı'nda bulunan ünlü tatlıcı dükkanında meydana gelen tüp parlaması paniğe sebep oldu.

Beyoğlu'nda ünlü tatlıcıda parlayan tüp paniğe sebep oldu

Tüpün parladığı dükkan önünde vatandaşlar kalabalık oluşturdu

İSTANBUL - Beyoğlu Taksim Meydanı'nda bulunan ünlü tatlıcı dükkanında meydana gelen tüp parlaması paniğe sebep oldu. Tüpün parladığı dükkan önünde kalabalık oluşturan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesini izledi.

Olay, saat 21.20'da Beyoğlu Taksim Meydanı'ndaki ünlü bir tatlıcıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sekiz katlı bir binanın giriş katında bulunan dükkanda bilinmeyen bir sebepten dolayı mutfak tüpü parladı.

Parlama sesini duyan dükkan çalışanları ve vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tüpe müdahale ederek meydana gelen küçük çaplı yangını söndürdü. İtfaiye ekipleri güvenlik amacıyla dükkan içinde çalışma gerçekleştirdi.

Olayın çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İHA