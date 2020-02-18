Beyoğlu'nda ünlü profesörün yaşadığı hırsız şoku kameraya yansıdı

18.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:58

Beyoğlu'nda ünlü profesör Zeki Fındıkoğlu'nun yaşadığı hırsız şoku kameralara yansıdı. Profesörün eşi Nuriye Fındıkoğlu'nun hırsızı etkisiz hale getirildiği anları saniye saniye görüntülere yansıdı.



Olay, Beyoğlu Pürtelaş Mahallesi Hasan Efendi Sokak'ta bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Bir üniversitede güzel sanatlar fakültesi öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu işe gitmek için evden çıktığı sırada hırsız şoku yaşadı. Cipinde bir şahsın olduğunu gören profesör hemen aracın kapılarını kilitleyerek durumu eşi Nuriye Fındıkoğlu'na ve polise haber verdi. Nuriye Fındıkoğlu şüpheliyi araçtan çıkartarak olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti.



Ünlü profesörün eşi hırsızı böyle etkisiz hala getirdi



Profesörün eşi Nuriye Fındıkoğlu'nun hırsızı etkisiz hala getirdiği anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu, aracının içinde bir şahsın olduğunu fark edince şaşkınlık yaşıyor. Ardından ünlü profesör aracın kapılarını kilitliyor. Bir süre sonra profesörün eşi Nuriye Fındıkoğlu'nun geldiği görülüyor. Nuriye Fındıkoğlu hırsızı araçtan indiriyor. Hırsız ve Nuriye Fındıkoğlu arasında arbede yaşanıyor ancak şüpheli kaçamıyor.



"Eşim Adanalı, kendisi çıkarttı şüpheliyi"



Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu bu sabah basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Sabah üniversiteye gitmek için evden çıkarak aşağı indim. Arabaya baktığımızda çuval gibi bir şeyin olduğunu gördüm. Sarhoş gibi görünüyordu. Ben Suriyeliyim, bana dokunamazsınız diyor bir taraftan. Arabanın içinde ne var ne yok sökmüş, doldurmuş çantasına. Eşim Adanalı, kendisi çıkarttı şüpheliyi. Ben karışamadım. Polis ekipleri gelene kadar eşim ve komşularla tuttuk şahsı." - İSTANBUL

Kaynak: İHA