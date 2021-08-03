Beyoğlu'nda üniversite adayları için 'YKS tercih destek merkezi' kuruldu
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Beyoğlu'nda üniversite adayları için 'YKS tercih destek merkezi' kuruldu

Beyoğlu'nda üniversite adayları için 'YKS tercih destek merkezi' kuruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyoğlu Belediyesi, üniversite adaylarına tercih döneminde destek olmak için Akademi Beyoğlu'nda YKS Tercih Destek Merkezi kurdu.

Beyoğlu Belediyesi, üniversite adaylarına tercih döneminde destek olmak için Akademi Beyoğlu'nda YKS Tercih Destek Merkezi kurdu. Öğrenciler, 5-13 Ağustos tarihleri arasında hizmet verecek olan merkezde uzman eğitimciler eşliğinde tercihlerini yapabilecekler.

Hayata geçirdiği dev projelerle ilçede yaşayan vatandaşların refah seviyesini yükseltmeyi hedefleyen Beyoğlu Belediyesi, açtığı eğitim kurslarıyla da öğrencileri geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Beyoğlu Belediyesi, eğitim dönemi boyunca Akademi Beyoğlu'nda açtığı Üniversite Hazırlık Kursları ve sınav arifesinde düzenlediği "Sınav Stresi ve Motivasyon" seminerleri ile üniversite sınavına hazırladığı gençleri tercih döneminde de yalnız bırakmadı. Beyoğlu Belediyesi ile İstanbul Ticaret Üniversitesi işbirliğinde Akademi Beyoğlu'nda YKS Tercih Destek Merkezi kuruldu.

Amaç öğrencileri doğru yönlendirmek

Akademi Beyoğlu'nda kurulan YKS Tercih Destek Merkezi ile ilçede yaşayan öğrencilerin geleceklerini etkileyecek kararlarında doğru yönlendirilmesi hedefliyor. Uzman eğitimcilerin görev yaptığı YKS Tercih Destek Merkezi, 5-13 Ağustos tarihleri arasında öğrencileri ağırlayacak. - İSTANBUL

Beyoğlu'nda üniversite adayları için 'YKS tercih destek merkezi' kuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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