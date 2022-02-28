Beyoğlu'nda Ukraynalıların Rusya'yı protestoları devam ediyor

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına tepkiler sürüyor. Bugün de Beyoğlu Odakule önünde toplanan İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'ya karşı eylemlerine devam etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 5'inci gününde de Rusya'ya yönelik tepkiler sürüyor. Bugün de Beyoğlu Odakule önünde toplanan İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, eylemlerine devam etti. Ellerindeki pankartlarla ve bayraklarla bir araya gelen grup, Rus lider Putin aleyhine attıkları sloganlarla Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini protesto etti.

"Biz savaşmıyoruz kendi toprağımızı koruyoruz"

Protestolara katılan Ukraynalılardan Tatyana Özyıldız, "Savaş devam ediyor. Putin haber verdi, ben konuşmaya hazırım dedi ama yalan. Devamlı olarak Kırım'dan tanklar geçiyor. Binlerce tank Ukrayna'ya girdi. Bizim askerler çok güzel karşılık veriyor ama maalesef iki taraftan da çok kayıp var. Ruslar bizim topraklardan gitsinler. Yeter biz savaşmak istemiyoruz. Biz savaşmıyoruz kendi toprağımızı koruyoruz. Onlara karşı hislerimiz şu an sadece nefret ama savaşmak istemiyoruz. Benim abim ve babam orada. Ben onlardan bir gün haber alamadım ancak bu gece alabildim. Telefonlarını kapatıyorlar çünkü Ruslar direkt toplu mobil telefonlara vuruş yapıyorlar roketlerle" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Yerel