BEYOĞLU'NDA UGANDALI KADINA KAPKAÇ DEHŞETİ KAMERADA

07.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:44

Ali ABLAY/ BEYOĞLU'nda Ugandalı kadının çantasını kapkaç yapan şüpheli yakalandı. Kapkaç anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Beyoğlu'nda Ugandalı Juliet N.'ye ait 100 Dolar, 500 TL para, pasaport ve kişisel eşyalarının bulunduğu çanta, Suriye uyruklu Mahmut E.'ye ait cep telefonu ile Eda. K.'ya ait cep telefonunun kapkaç yapılmasının ardından harekete geçen ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen polis mağdurların da ifadelerine başvurarak, şüphelileri tespit etti. Adem B. (21) isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan sorgulamasında; "Kasten Yaralama", "Uyuşturucu Ticareti", "Evden Hırsızlık", "Suç Eşyası Almak Kabul Etmek" suçlarından kaydının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Adem B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Kimlik bilgileri tespit edilen diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Öte yandan şüphelinin Ugandalı kadının çantasını çaldığı anlar kameralara yansıdı.

Görüntü Dökümü: -------------------------(GÜVENLİK KAMERASI)-kapkaç anı

Kaynak: DHA