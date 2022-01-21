Beyoğlu'nda ücret konusunda turistlerle tartışan taksiciye gözaltı
Beyoğlu'nda ücret konusunda 2 turistle tartışan taksici, şikayet üzerine gözaltına alındı.
BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda ücret konusunda 2 turistle tartışan taksici, şikayet üzerine gözaltına alındı.
Beyoğlu'nda dün akşam yabancı 2 turist, bindikleri taksinin sürücüsüyle ücret konusunda tartışma yaşadı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sürücü olay yerinden ayrıldı. Olayın ardından turistler, polis merkezine giderek taksiciden şikayetçi oldu.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu taksici M.D. (32) gözaltına alındı. M.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Taksici ile turistler arasındaki tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.