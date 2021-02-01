Beyoğlu'nda turistlerin en çok ziyaret ettiği cadde yayalaştırılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Beyoğlu'nda turistlerin en çok ziyaret ettiği cadde yayalaştırılıyor

01.02.2021 13:27 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:31
Beyoğlu'nda turistlerin en çok ziyaret ettiği cadde yayalaştırılıyor

Beyoğlu'nda turistlerin en çok ziyaret ettiği caddelerden birisi olan Büyük Hendek Caddesi yayalaştırılıyor.

Beyoğlu'nda turistlerin en çok ziyaret ettiği caddelerden birisi olan Büyük Hendek Caddesi yayalaştırılıyor. Tarihi Galata Kulesi'ne çıkan caddenin trafiğe kapatılması için çalışmalar başladı.

Beyoğlu'nda yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği caddelerden birisi olan Büyük Hendek Caddesi ile ilgili önemli bir adım atıldı. Beyoğlu Belediyesi, Şişhane Meydanı'ndan Galata Kulesi'ne çıkan Büyük Hendek Caddesi'ndeki yaya sirkülasyonunun, hayata geçirilmesi planlanan 'Beyoğlu Kültür Yolu' projesi ile birlikte daha da artacak olması nedeniyle caddeyi araç trafiğine kapatma kararı aldı. Caddenin trafiğe kapatılmasıyla birlikte hem bölgeye akın eden turistler hem de bölge esnafı rahat bir nefes alacak.

YAYALAŞTIRMA İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Beyoğlu Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne gönderiler yayalaştırma karar, 23 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda kabul edildi. Alınan kararın ardından Beyoğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü caddenin yayalaştırılması için gerekli çalışmaları başlattı.


Beyoğlu'nda turistlerin en çok ziyaret ettiği cadde yayalaştırılıyor
Beyoğlu'nda turistlerin en çok ziyaret ettiği cadde yayalaştırılıyor
Beyoğlu'nda turistlerin en çok ziyaret ettiği cadde yayalaştırılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Yaşar Feyza Aktan Defne Samyeli Bülent Serttaş
Spor Okan Buruk Cenk Tosun Hakan Kutlu Ünal Karaman Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Terör Ahmetli Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beyoğlu'nda turistlerin en çok ziyaret ettiği cadde yayalaştırılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 13:39:01. #1.16#
title