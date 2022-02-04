Beyoğlu'nda turistleri tekme tokat döven parfüm satıcıları gözaltına alındı - Haberler
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Beyoğlu'nda turistleri tekme tokat döven parfüm satıcıları gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Beyoğlu'nda turistleri tekme tokat döven parfüm satıcıları gözaltına alındı

Beyoğlu'nda parfüm almak istemeyen turisti tekme tokat döven parfüm satıcıları gözaltına alındı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Beyoğlu'nda parfüm almak istemeyen turisti tekme tokat döven parfüm satıcıları gözaltına alındı.

İstiklal Caddesi'nde önceki akşam yaşanan olayda parfüm satıcıları bir turisti tekme tokat döverek, başında parfüm şişesi parçalamıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganları yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler üç zanlının kimliğini tespit etti. M.Ş., F.P. ve I.G. isimli zanlılar polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlılar hakkında turistleri şikayetçi olmaması üzerine kabahatler kanununa göre işlem yapılarak ceza kesildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, İstiklal Caddesi, Beyoğlu, 3. Sayfa, Haber

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