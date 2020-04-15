Beyoğlu'nda türbenin çatısındaki metalleri söken iki kişi yakalandı
Beyoğlu'ndaki Lohusa Sultan Hatun Türbesi'nden hırsızlık girişiminde bulunan iki şüpheli yakalandı.
15.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:20
Beyoğlu'ndaki Lohusa Sultan Hatun Türbesi'nden hırsızlık girişiminde bulunan iki şüpheli yakalandı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri, dün saat 21.00 sıralarında Lohusa Sultan Hatun Türbesi'nin çatısındaki metal kısımların söküldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Olay yerine giden ekipler, A.K. ve M.D. isimli şüphelileri, türbenin metal kısımlarını kağıt toplama aracına yüklerken yakaladı.
Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: AA