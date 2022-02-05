Beyoğlu'nda tünelde tehlikeli tek teker yolculuğu - Haberler
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Beyoğlu'nda tünelde tehlikeli tek teker yolculuğu

Demirören Haber Ajansı, Zeki Günal - Güncel
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Beyoğlu'nda tünelde tehlikeli tek teker yolculuğu

BEYOĞLU Hasköy Tüneli'nde motosikletinin önünü kaldırarak tek teker ilerleyen kurye, hem kendini hem de trafiktekileri tehlikeye attı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - BEYOĞLU Hasköy Tüneli'nde motosikletinin önünü kaldırarak tek teker ilerleyen kurye, hem kendini hem de trafiktekileri tehlikeye attı. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntüler, geçtiğimiz günlerde Beyoğlu-Hasköy Tüneli'nde kaydedildi. Motosikletli kurye, tünel içerisinde akan trafiğe aldırış etmeden motosikletin önünü kaldırarak tek teker ilerledi. Kask ve koruyucu ekipman olmadan tek teker giden kuryenin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Kurye bir süre sonra tünelden çıkarak gözden kayboldu.


Beyoğlu'nda tünelde tehlikeli tek teker yolculuğu

Beyoğlu'nda tünelde tehlikeli tek teker yolculuğu

Beyoğlu'nda tünelde tehlikeli tek teker yolculuğu

Demirören Haber Ajansı / Zeki Günal - Güncel

Beyoğlu, Güncel, Haber

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