Beyoğlu'nda tüfekle vurulduğu belirlenen kişi öldü
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Beyoğlu'nda tüfekle vurulduğu belirlenen kişi öldü

Beyoğlu'nda tüfekle vurulduğu belirlenen bir kişi evde ölü bulundu.

12.02.2020 01:52 | Son Güncelleme: 12.02.2020 01:52
Beyoğlu'nda tüfekle vurulduğu belirlenen kişi öldü

Beyoğlu'nda tüfekle vurulduğu belirlenen bir kişi evde ölü bulundu.

Alınan bilgeye göre, Firuzağa Mahallesi Palaska sokakta arkadaşı Y.Ö'nün evine giden bir kadın, yerde hareketsiz olarak yatan bir kişi gördü. Bunun üzerine kadın durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Burak O'nun (30) tüfekle vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Çevrede güvenlik önlemleri alan polis, şüpheli Y. Ö'yü gözaltına aldı.

Mehmet Burak O'nun cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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