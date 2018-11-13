Trafikte Yaşanan Tartışma Sırasında Zabıta Amiri Bıçaklanarak Yaralandı
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde trafikte çıkan tartışma sırasında, bir zabıta amiri bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken zabıta amirinin kendi imkanları ile hastaneye gittiği öğrenildi.
İstanbul Beyoğlu'nda zabıta amiri Kadir Çankır, trafikte yol verme yüzünden tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı. Saldırgan kaçarak izini kaybettirirken arkadaşı tarafından hastaneye kaldırılan zabıta amirinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
ZABITA AMİRİ, TRAFİKTE ÇIKAN KAVGADA SIRTINDAN BIÇAKLANDI
Olay, Bademlik mevkii Haliç Köprüsü katılımı trafik ışıklarında 17.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta amiri olan Kadir Çankır ve arkadaşı araç ile seyir halindeyken Bademlik ışıklarda başka bir araç sürücüsü ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine ismi henüz belirlenemeyen sürücü, zabıta amirini sırtından bıçaklayarak yaraladı.
SALDIRGAN ARACI İLE KAYIPLARA KARIŞTI
Olayın ardından saldırgan aracı ile kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı zabıta ise, yanında bulunan arkadaşı tarafından kendi araçlarına bindirilerek Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, aracının plakasını belirlediği sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
-
bıçaklayıp sonra kaçmak hangi erkeklikte hangi adamlıkta kitapta var.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Fatih belediyesi nde var Recep yıldız bende o zannettim yahu adam bir türlü sağ kalmayı başarıyor.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
hakediyorlar bende esnafın geneli rüşvetçiCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
-
Zabıtalar o kadar işguzar olmaya başladıki milletin ekmek teknesi ni yıkmalar ellerindeki mallara el koymalar insanlara şiddet uygulamaları kulhanbeyi kesilmeleri... oyüzden insanlar onlara yapılan şiddete üzülmuyor. Anladınmi!!!Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Yahu arkadaşlar adamı tanımazsknız etmezsiiz nedir bu kin sırf zabıta diye . Ailesini düşünün öyle yorum yapın ölene bişey olmaz geride kalan çeker acıyı. Adam kurtuldu Ailesi çekecek acıyı neye seviniyorsunuz. Lafa geldi mi müslümansınız. Ne müslümanlığa ne insanlığa sığar yazdıklarınız.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır