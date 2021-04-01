İSTANBUL BEYOĞLU'NDA TRAFİK MAGANDASI TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYÜ DARP ETTİ
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İSTANBUL BEYOĞLU'NDA TRAFİK MAGANDASI TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYÜ DARP ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL BEYOĞLU'NDA TRAFİK MAGANDASI TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYÜ DARP ETTİHaber - Kamera: Hasan YILDIRIM ? Özgür EREN / Beyoğlu'nda trafik magandası, durdurup tartıştığı sürücüyü darp etti.

İSTANBUL BEYOĞLU'NDA TRAFİK MAGANDASI TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYÜ DARP ETTİ

Haber - Kamera: Hasan YILDIRIM ? Özgür EREN/

Beyoğlu'nda trafik magandası, durdurup tartıştığı sürücüyü darp etti. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, Kasımpaşa istikametine giden iki sürücü arasında trafikte yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şoförün yanında oturan kişi, diğer sürücüyü durdurarak darp etti. Sürücüyü otomobilinden indirmek isteyen maganda, onu dışarı çekse de bunu başaramadı. Akan trafiğin arasında ardı ardına sürücüye yumruk ve tekme ile saldırdı. O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi. Trafik magandasından kurtulan otomobil sürücüsü, gaza basarak olay yerinden ayrıldı.

İSTANBUL BEYOĞLU'NDA TRAFİK MAGANDASI TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYÜ DARP ETTİ
İSTANBUL BEYOĞLU'NDA TRAFİK MAGANDASI TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYÜ DARP ETTİ
İSTANBUL BEYOĞLU'NDA TRAFİK MAGANDASI TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYÜ DARP ETTİ
İSTANBUL BEYOĞLU'NDA TRAFİK MAGANDASI TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYÜ DARP ETTİ
İSTANBUL BEYOĞLU'NDA TRAFİK MAGANDASI TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYÜ DARP ETTİ
İSTANBUL BEYOĞLU'NDA TRAFİK MAGANDASI TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYÜ DARP ETTİ
İSTANBUL BEYOĞLU'NDA TRAFİK MAGANDASI TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYÜ DARP ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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