Beyoğlu'nda trafiği durduran 3 kişi gözaltına alındı
Haberler » Güncel » Beyoğlu'nda trafiği durduran 3 kişi gözaltına alındı - Haber

Beyoğlu'nda trafiği durduran 3 kişi gözaltına alındı

BEYOĞLU'nda bir asker uğurlama konvoyu sırasında, yolu kapattıkları, lastik yaktıkları, trafiği tehlikeye sokarak havaya ateş açtıkları belirlenen 3 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

22.11.2019 01:01 | Son Güncelleme: 22.11.2019 01:01
Beyoğlu'nda trafiği durduran 3 kişi gözaltına alındı

'nda bir asker uğurlama konvoyu sırasında, yolu kapattıkları, lastik yaktıkları, trafiği tehlikeye sokarak havaya ateş açtıkları belirlenen 3 şüpheli, tarafından gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda asker uğurlama konvoyu sırasında trafiği tehlikeye attıkları gerekçesiyle 3 şüpheli, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında ise Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefetten 1002 TL idari para cezası kesildi. 

Yapılan incelemede şüphelilerden Sediban Y'nin  "Kasten yaralama konusundan 1 adet suç kaydı bulunduğu, Ramazan Y.'nin "Konut Dokunulmazlığının İhlal konusundan 1, "Uyuşturucu Madde Kullanmak konusundan 2,"Motosiklet Hırsızlığı konusundan 1 ve "Görevli Memura Mukavemet konusundan 1 olmak üzere toplam 5 suç kaydı bulunduğu belirlendi. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et