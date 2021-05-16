Beyoğlu'nda toplanan avukatlar, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını kınadı
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Beyoğlu'nda toplanan avukatlar, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını kınadı

Beyoğlu'nda toplanan avukatlar, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını kınadı
Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel

Beyoğlu'nda toplanan bazı avukatlar, cübbelerini giyerek İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Beyoğlu'nda toplanan bazı avukatlar, cübbelerini giyerek İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Hukukçular Derneği, Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB), İstanbul 2 No'lu Baro Başkanlığı ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üyesi bazı avukatlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Galatasaray Meydanı'nda bir araya geldi.

Hukukçular Derneği Başkanı Ahmet Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in ramazan ayının son cuma günü Mescid-i Aksa'da namaz kılmak üzere toplanan sivillere orantısız güç kullandığını söyledi.

Yılmaz, Gazze'de devam eden saldırılarda birçok sivilin şehit olduğunu, Filistin halkının haklarının ve uluslararası hukuk ilkelerinin çiğnendiğini belirtti.

"Dünya kamu vicdanı harekete geçmeli"

UHUB adına konuşan Yasin Şamlı ise İsrail'in bir soykırım gerçekleştirdiğini, Filistin halkının insanlığın onurunu savunduğunu ifade etti.

Şamlı, saldırılar nedeniyle hukuk, hayat hakkı ve mülkiyet hakkı ihlallerinin yaşandığını dile getirerek, "Dünya kamu vicdanı harekete geçmeli, Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesine destek vermeli, hukukun yanında olmalıdır. Biz de hukukçular olarak bugün Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu, onların bu haklı direnişlerini desteklediğimizi ifade etmek için buradayız." dedi.

İstanbul 2 No'lu Baro Başkan Yardımcısı Niyazi Paksoy da İsrail'in insan haklarını, uluslararası kuralları hiçe saydığını, dünya devletlerinin gözü önünde ve uluslararası arenada insanlık suçu işlendiğini kaydetti.

Paksoy, uluslararası kamuoyunun suskunluk sarmalından sıyrılması gerektiğine dikkati çekerek, "Hukukun üstünlüğüne inanmış ve bağımsız devletler ve uluslararası kuruluşlar, mahkemeler yaptırım uygulamalı, harekete geçmeli ve İsrail'den hesap sormalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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