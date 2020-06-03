Beyoğlu'nda ticari taksi benzin istasyonuna daldı Beyoğlu'nda seyir halindeki bir taksi, önüne kıran otomobile çarpmamak için benzinliğe daldı.

Beyoğlu'nda seyir halindeki bir taksi, önüne kıran otomobile çarpmamak için benzinliğe daldı. Benzin pompasına çarpan taksi sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, araçta ve benzinlikte hasar oluştu.

Kaza, Beyoğlu Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı'nda saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, en sol şeritte seyir halinde olan kimliği belirsiz sürücü benzinliğe girmek için sağa manevra yaptı. Sağ şeritten gelen 34 TED 31 plakalı ticari taksi sürücü Fatih Çakmak, araca çarpmamak için direksiyonu benzinliğe kırdı. Yaptığı manevrayla kontrolü kaybeden Çakmak, benzinlikteki akaryakıt pompasına çarptı. Kaza sırasında benzinlikte kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Ticari taksi sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçta ve benzinlikte maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri herhangi bir patlamaya karşı çevre güvenliğini aldı. Çekici yardımıyla çarptığı yerden çıkarılan otomobil otoparka kaldırıldı. Ticari taksi sürücüsü ise ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA