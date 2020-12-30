Beyoğlu'nda ticareti yasak olan piton yılanı korumaya alındı
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Beyoğlu'nda ticareti yasak olan piton yılanı korumaya alındı

30.12.2020 14:55 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:59
Beyoğlu'nda ticareti yasak olan piton yılanı korumaya alındı

İstanbul'da kaçak yollarla yurda getirilen piton yılanı, korumaya alındı.

İstanbul'da kaçak yollarla yurda getirilen piton yılanı, korumaya alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet" ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma" konularıyla ilgili yapılan çalışmalar kapsamında Kalyoncu Kulluğu Caddesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, ticareti yasak olan 3 metre uzunluğunda piton yılanı ile 1,25 gram esrar ele geçirildi.

Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, adreste bulunan piton yılanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

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