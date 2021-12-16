BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Beyoğlu'nda tekel bayilerine şok baskın... Çok sayıda sahte alkol ele geçirildi

İSTANBUL Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesi sahte alkolden ölümlerin önüne geçmek amacıyla tekel bayilerini denetledi. Sahte alkol sattığı tespit edilen bir şahıs gözaltına alınırken, çok sayıda da sahte alkol ele geçirildi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde sahte içkiden kaynaklı can kayıplarının yaşanması, özellikle yılbaşı öncesinde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Beyoğlu ilçesinde bulunan tekel bayileri ve çeşitli mekanlara denetim gerçekleştirildi. Polis ekipleri denetleme amacıyla girdikleri mekanlarda detaylı içki şişelerinden mekanların içerisinde bulunan dolap, kapı ve depolara kadar detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. İçki şişelerinin bandrollerini de kontrol ederek kaçak içki satılıp satılmadığını da kontrol eden Beyoğlu Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri, 1 şahsı ve imal ettiği sahte içki şişeleri ve üretim malzemelerini ele geçirdi.

Hem sahte alkol hem de orjinal bandrol ele geçirildi

Beyoğlu'nda polis ekipleri tarafından kaçak ve sahte içki üretimi ve satımına yönelik gerçekleştirilen denetimde 1 şüpheli şahsın sahte içki ürettiği tespit edildi. İmal ettiği sahte içkilerin üzerine orijinal bandroller yapıştıran şahıs polis ekipleri tarafından yakalanmasının ardından binanın merdiven boşluğunda gizlediği boş alkol şişeleri ve şişelere yapıştırmak için kullandığı bandroller ile 30 litrelik saf alkol bidonunu ele geçirildi.

Gerçekleştirilen denetim sonucu 5 adet 1000 ml ve 1 adet 500 ml hacminde satışa hazır viski ve çeşitli üretim materyalleri ele geçirildi.