Beyoğlu'nda tek katlı ahşap ev yandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beyoğlu'nda tek katlı ahşap ev yandı

Beyoğlu'nda tek katlı ahşap ev yandı
AA / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

Beyoğlu'nda tek katlı ahşap ev, çıkan yangında yıkılarak tamamen yandı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda tek katlı ahşap ev, çıkan yangında yıkılarak tamamen yandı.

Küçük Piyale Mahallesi Zincirlikuyu Cami Çıkmazı'ndaki tek katlı ahşap bir evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm binayı sardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken ahşap ev yıkıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, bina tamamen yandı.

Öte yandan yangına müdahale sırasında bir itfaiyeci fenalık geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahalesi yapılan itfaiyecinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbulkart'ının bakiyesi yetersiz çıkan kişi, şaşkın bakışlar arasında yangın tüpünü çaldı

İstanbulkart'ının bakiyesi yetersiz çıkan kişi, şaşkın bakışlar arasında yangın tüpünü çaldı

 Kadıköy'de yanan evde mahsur kalan kadın hayatını kaybetti

Kadıköy'de yanan evde mahsur kalan kadın hayatını kaybetti

AA / İlyas Kaçar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title