BEYOĞLU'NDA TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BIÇAKLADI: O ANLAR KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BEYOĞLU'NDA TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BIÇAKLADI: O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyoğlu'nda tartıştığı kişiyi ardı ardına bıçaklayan şüpheli yakalandı.

Beyoğlu'nda tartıştığı kişiyi ardı ardına bıçaklayan şüpheli yakalandı. Bıçaklama ve kavga anları anbean kameralara yansıdı.

Olay, 10 Nisan tarihinde Hüseyinağa Mahallesi Halas Sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, önceden aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Mehmet A.(31) ve Ömer T.(38), sokak üzerinde karşılaştı. İkilinin sözlü olarak tartışması, büyüyerek kavgaya dönüştü. Mehmet A., kavga sırasında yanında bulunan bıçağı çıkararak Ömer T.'yi üç yerinden bıçaklayarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ömer T., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay ile ilgili çalışma başlattı.

KISKIVRAK YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarından yola çıkarak şüpheliyi adım adım izledi. Başlattıkları çalışma neticesinde şüphelinin Kamer Hatun Caddesi üzerinde bir binada saklandığını tespit eden polis ekipleri, yaptıkları operasyon ile şüpheliyi olayda kullandığı bıçak ile kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Mehmet A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca şüpheli Mehmet A.'nın 5 adet kasten yaralama, 2 adet ruhsatsız silah taşıma, 2 adet polise mukavemet ve 1 adet uyuşturucu madde ticaretinden suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

BIÇAKLAMA ANI SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, ikilinin tartışması ve Mehmet A.'nın Ömer T.'yi bıçaklama anları çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şüphelinin yanında bulunan bıçağı çıkararak ardı ardına tartıştığı kişiye saplaması görüntülerde yer alıyor.

BEYOĞLU'NDA TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BIÇAKLADI: O ANLAR KAMERADA
BEYOĞLU'NDA TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BIÇAKLADI: O ANLAR KAMERADA
BEYOĞLU'NDA TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BIÇAKLADI: O ANLAR KAMERADA
BEYOĞLU'NDA TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BIÇAKLADI: O ANLAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ajda Pekkan Canan Ergüder Demet Özdemir Murat Yıldırım
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Yılmaz Vural Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: BEYOĞLU'NDA TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BIÇAKLADI: O ANLAR KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 11:05:03. #1.15#
title