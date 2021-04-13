BEYOĞLU'NDA TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BIÇAKLADI: O ANLAR KAMERADA

Beyoğlu'nda tartıştığı kişiyi ardı ardına bıçaklayan şüpheli yakalandı.

Beyoğlu'nda tartıştığı kişiyi ardı ardına bıçaklayan şüpheli yakalandı. Bıçaklama ve kavga anları anbean kameralara yansıdı.

Olay, 10 Nisan tarihinde Hüseyinağa Mahallesi Halas Sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, önceden aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Mehmet A.(31) ve Ömer T.(38), sokak üzerinde karşılaştı. İkilinin sözlü olarak tartışması, büyüyerek kavgaya dönüştü. Mehmet A., kavga sırasında yanında bulunan bıçağı çıkararak Ömer T.'yi üç yerinden bıçaklayarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ömer T., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay ile ilgili çalışma başlattı.

KISKIVRAK YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarından yola çıkarak şüpheliyi adım adım izledi. Başlattıkları çalışma neticesinde şüphelinin Kamer Hatun Caddesi üzerinde bir binada saklandığını tespit eden polis ekipleri, yaptıkları operasyon ile şüpheliyi olayda kullandığı bıçak ile kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Mehmet A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca şüpheli Mehmet A.'nın 5 adet kasten yaralama, 2 adet ruhsatsız silah taşıma, 2 adet polise mukavemet ve 1 adet uyuşturucu madde ticaretinden suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

BIÇAKLAMA ANI SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, ikilinin tartışması ve Mehmet A.'nın Ömer T.'yi bıçaklama anları çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şüphelinin yanında bulunan bıçağı çıkararak ardı ardına tartıştığı kişiye saplaması görüntülerde yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı