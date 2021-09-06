Son dakika haberleri... Beyoğlu'ndaki bir otelin 5'nci katında yangın çıktı
Son dakika haberi: Beyoğlu'nda 129 yıllık tarihi otelin 5 katında çıkan ve bir kişinin dumandan etkilendiği yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Beyoğlu'nda 129 yıllık tarihi otelin 5 katında çıkan ve bir kişinin dumandan etkilendiği yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi üzerinde 1892 yılında inşa edilen Büyük Londra Oteli'nin 5 katındaki odada henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Otelde konaklayan 5 kişi tahliye edilirken, alevlere ilk müdahale otel çalışanlarınca yapıldı.
İtfaiye ekiplerince itfaiye aracındaki merdiven kullanılarak kısa sürede kontrol altına alınan yangında dumandan etkilenen bir kişiye otel önünde müdahale edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan