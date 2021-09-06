Son dakika haberleri... Beyoğlu'ndaki bir otelin 5'nci katında yangın çıktı
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Son dakika haberleri... Beyoğlu'ndaki bir otelin 5'nci katında yangın çıktı

Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Beyoğlu'nda 129 yıllık tarihi otelin 5 katında çıkan ve bir kişinin dumandan etkilendiği yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beyoğlu'nda 129 yıllık tarihi otelin 5 katında çıkan ve bir kişinin dumandan etkilendiği yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi üzerinde 1892 yılında inşa edilen Büyük Londra Oteli'nin 5 katındaki odada henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Otelde konaklayan 5 kişi tahliye edilirken, alevlere ilk müdahale otel çalışanlarınca yapıldı.

İtfaiye ekiplerince itfaiye aracındaki merdiven kullanılarak kısa sürede kontrol altına alınan yangında dumandan etkilenen bir kişiye otel önünde müdahale edildi.

Son dakika haberleri... Beyoğlu'ndaki bir otelin 5'nci katında yangın çıktı
Son dakika haberleri... Beyoğlu'ndaki bir otelin 5'nci katında yangın çıktı
Son dakika haberleri... Beyoğlu'ndaki bir otelin 5'nci katında yangın çıktı
Son dakika haberleri... Beyoğlu'ndaki bir otelin 5'nci katında yangın çıktı
Son dakika haberleri... Beyoğlu'ndaki bir otelin 5'nci katında yangın çıktı
Son dakika haberleri... Beyoğlu'ndaki bir otelin 5'nci katında yangın çıktı
Son dakika haberleri... Beyoğlu'ndaki bir otelin 5'nci katında yangın çıktı
Son dakika haberleri... Beyoğlu'ndaki bir otelin 5'nci katında yangın çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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