Beyoğlu'nda tarihi binada yangın
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Beyoğlu, İtfaiye, Çelebi, Güncel

Beyoğlu'nda tarihi binada yangın

Beyoğlu'nda tarihi binada meydana gelen yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

11.04.2020 03:46 | Son Güncelleme: 11.04.2020 03:46
Beyoğlu'nda tarihi binada yangın

Beyoğlu'nda tarihi binada meydana gelen yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Katip Çelebi Mahallesi Tel Sokak'taki 4 katlı tarihi binanın 2 katındaki kafede yangın başladı. Binanın ikamet olarak kullanılan üst katlarında oturan, aralarında sinema sanatçısı Sühelya Artun ve ailesinin de olduğu kişiler yangından yayılan yoğun duman nedeniyle mahsur kaldı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve üst katlarda mahsur kalanları kurtardı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişi sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

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