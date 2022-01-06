Beyoğlu'nda taksiye çarpan otomobil devrildi

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda kontrolden çıkan bir otomobilin yolcu almak için bekleyen bir taksiye çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralanırken, taksiye binmeye çalışan turist kazadan kıl payı kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Tarlabaşı Caddesi'nde dün sabah 07.00 sıralarında Taksim'den Unkapanı istikametine seyreden otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarında yolcu almak için duran taksiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobildeki 3 kişi araç içinde sıkıştı. Yaralılar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalesini yaptıkları yaralıları, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kaza sırasında duran taksiye binmeye çalışan bir turistin kazadan kıl payı kurtulduğu görülüyor.

AA / İlyas Kaçar - Son Dakika Haberleri

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