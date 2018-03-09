Beyoğlu'nda Taksi Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı
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Beyoğlu'nda Taksi Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı

Beyoğlu'nda taksinin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Beyoğlu'nda Taksi Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı

Beyoğlu'nda taksinin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 TJD 22 plakalı taksi, Piyalepaşa Bulvarı'nda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan bir kadın yaralandı.

Yaralı kadın ambulansla Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, sürücü ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

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