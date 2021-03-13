Beyoğlu'nda Suriye uyruklu kişinin yüzüne kezzap atan şüpheli tutuklandı

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Beyoğlu'nda Suriye uyruklu bir kişinin yüzüne kezzap attığı iddia edilen şüpheli, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Beyoğlu'nda Suriye uyruklu bir kişinin yüzüne kezzap attığı iddia edilen şüpheli, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Mart'ta Kuloğlu Mahallesi'ndeki bir adres önünde Suriye uyruklu A.M.'nin yüzüne kezzap atılmasına ilişkin çalışma başlattı.

"Kasten yaralama" konusuyla ilgili yapılan çalışmada, bahse konu olayı gerçekleştiren kişinin E. B. olduğu tespit edildi.

Olaydan sonra Karabük'e otobüs bileti aldığı belirlenen E.B., Hamzalar Mahallesi'ndeki bir adreste polis ve ilçe jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu