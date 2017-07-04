Beyoğlu'nda Şüpheli Ölüm

Beyoğlu'nda yaşayan ressam Gürkan Coşkun'un eşi, oturduğu apartmanın boşluğunda ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Coşkun'un Fransızca öğretmeni olan eşi Zeynep Bayramoğlu Coşkun'un, Cihangir Mahallesi Başkurt Sokak'ta yaşadığı apartmanın boşluğunda hareketsiz yattığını gören komşuları, polise haber verdi.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Coşkun'un hayatını kaybettiği tespit edildi.



Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından, itfaiye ekiplerince apartman boşluğundan çıkarılan Coşkun'un cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.



Eşinin ölüm haberini alarak evin önüne gelen Gürkan Coşkun'un gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.