BEYOĞLU'NDA ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN KİŞİNİN EVİNDEN CEPHANE ÇIKTI Beyoğlu'nda şüphe üzerine durdurulan kişinin üzerinde uyuşturucu madde bulunurken, evinde yapılan aramalarda 8 ruhsatsız tabanca ile birçok silah malzemesi ele geçirildi.

Beyoğlu'nda şüphe üzerine durdurulan kişinin üzerinde uyuşturucu madde bulunurken, evinde yapılan aramalarda 8 ruhsatsız tabanca ile birçok silah malzemesi ele geçirildi.

Beyoğlu Piri Paşa Mahallesi'nde, Pazar günü saat 23.30 sıralarında devriye yapan polis ekipleri şüphe üzerine Aykut T.'yi (22) durdurdu. Şüpheli, polise yaklaştığı sırada elinde bulunan poşeti yere attı. Şüphelinin yere attığı poşeti kontrol eden polis, içinde 1.3 gram uyuşturucu madde olduğunu belirledi. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada da uyuşturucu madde ticaretinden kazandıkları düşünülen bin 70 lira para ele geçirildi. Aykut T. ile yanındaki arkadaşı Oğuz Ö. (30) gözaltına alındı. Şüphelinin yakalandığı bölgede bulunan 2 metruk binada ve Aykut T.'nin evinde de arama yapan polisler, 8 adet ruhsatsız tabanca, 24 şarjör, 13 mermi, 3 silah gövdesi, 9 silah yayı, 8 namlu, 20 namlu temizleme fırçası, 2 kelepçe, 4 spiral taşı, 6 matkap ucu, silikon tabancası, plastik jop, 17 gram hint keneviri ve 11,4 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Çalışmalarını derinleştiren emniyet ekiplerince şüphelilerin bağlantılı olduğu düşünülen Osman K. (33), Serkan K. (39) ve Berat K. isimli şüphelilerde gözaltına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Berat K. adli makamlarca serbest bırakılırken, Serkan K. (39), Osman K. (33), Aykut T. (22) ve Oğuz Ö. (30) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA